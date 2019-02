【KTSF】

舊金山Portola區San Bruno街一間餐廳清晨被爆竊,匪徒破門入店,偷走收銀機裡面現金逃逸。

警方表示,凌晨兩點左右,位於San Bruno街2400號路段的Breakfast at Tiffany’s餐廳被爆竊,兩名匪徒打破餐廳正門,進入裡面偷竊。

有餐廳職員表示,週五早上開舖時發現,店內的收銀機裡面的現金全被偷走,估計大約損失200幾元。

由於店舖有安裝防盜警鐘,警員很快到達並知會老闆,又表示週五早上要延遲開舖,損失了很多來吃早餐的顧客的生意。

餐廳職員又說,附近經常聽聞有商舖被爆竊,自己餐廳則是首次被爆竊。

店舖的閉路電視鏡頭都拍攝到犯案過程,老闆表示,已將片段交給警方作調查,但暫時不想公開錄影片段。

