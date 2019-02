加州庇護法存漏洞 讓移民執法局取得無證囚犯釋放日期

【KTSF 歐志洲報導】

加州的庇護法,不允許執法單位向移民與海關執法局(ICE)通報無證移民的釋放日期,但是庇護法中卻有一個漏洞,讓ICE可以取得這個資料。

北灣Napa縣一名縣警,被一位無證移民開槍的事件,再次引發加州庇護法的爭議。

去年生效的新法例,禁止地方執法單位向ICE透露無證移民的釋放日期,除了暴力罪犯之外。

但是新法例也存在一個漏洞,就是囚犯的釋放日期其實是可以在網上取得的公共資料,這意味着原則上,ICE是可以從網上取得無證移民的釋放日期。

在灣區,Alameda、Contra Costa、Marin、San Mateo和Santa Clara縣在網上顯示這些資料,一些縣需要民眾輸入搜尋對象的名字,這意味著,ICE也可以透過名字,來找這些人的釋放日期。

舊金山、Solano和Sonoma縣不透露釋放日期,但是會公佈囚犯的聽證日期,ICE可以推算囚犯的釋放日期,唯一沒有在網上透露這些資料的是Napa縣。

但是Alameda縣縣警透露,目前還沒有見到ICE人員在監獄外逮捕被釋放的囚犯。

