連接東灣和北灣的Richmond San Rafael大橋,月初被發現有混凝土剝落,目前展開長期維修,加州運輸局表示,大橋一共有61個接駁位需要替換,預料要幾個月,工程才能全部完成。

當局計劃首先替換大橋上層的一半接駁位,包括出問題的伸縮縫,維修費來自海灣大橋的過橋費,預料達1,000萬元,之後再替換大橋下層的其餘接駁位,暫時未知該路段成本要幾多。

原定在大橋開放的單車和行人徑,要延遲至少兩個月開放,工程期間會有行車線封閉,不過會盡量在晚間進行。

在今年2月7號,Richmond San Rafael大橋被發現有石屎剝落,加州運輸局表示,是由於大橋接駁位的伸縮縫出現問題,於是進行臨時搶修,替換接駁位金屬板。

該大橋已有63年歷史,當局每兩年檢查一次,上一次檢查是在去年8月。

版權所有,不得轉載。