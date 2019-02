【KTSF】

根據舊金山紀事報報導,因為申請破產及北灣山火問題,太平洋煤電公司(PG&E)將取消向員工發放1,300萬的獎金。

PG&E母公司的代理行政總裁John Simon上星期五對員工宣布,原定計劃下個月向14,000名於2018年表現優異的員工發放的1,300萬獎金將會取消。

Simon表示,這是一個艱難的決定,每次他審視山火對加州居民造成的破壞,不論誰對誰錯,責任誰屬,他最終相信,發放去年的獎金不是正確的決定。

不過PG&E指,今年另有計劃去獎賞員工,如果計劃或得批准,員工最快於4月份得到獎勵。

工會代表表示,對PG&E的決定感到失望,並指看不出沒收這些獎金對公司有什麼建設性幫助,尤其是這些員工嘗試及盡力阻止這些災難的發生。

