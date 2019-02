【i-CABLE】

巴基斯坦卡拉奇有住宅倒塌,至少兩人死亡、4人受傷,傷者包括兩名小孩。

救援人員及志願人士在瓦礫堆中搜索失蹤者,找到最少兩具屍體,又救出部份傷者。

事發在當地早上7時半左右,南部港口城市卡拉奇市郊一幢3層高的住宅倒塌,暫時未知有多少人被困,該區一帶道路狹窄,難以運進大型機器,增加搜救難度。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。