新聞攝製隊奧克蘭採訪時遇劫 保安被槍傷

本地KPIX五號台新聞隊週日在報導東灣奧克蘭(屋崙)教師罷工時,遭到兩名匪徒持槍搶劫,搶走一台攝錄機和三腳架,新聞隊的保安人員被槍傷。

事發在週日下午5點,KPIX五號台的一名記者和一名攝影師在奧克蘭圖書館正進行採訪,有一輛車開到他們的新聞採訪車旁邊,兩名匪徒下車掏出槍,並指著兩人要求他們交出攝錄機,交出攝錄機後,兩人就走回新聞採訪車。

其中一名匪徒突然和採訪隊的保安人員開火,保安人員的大腿中槍,送院治療,情況穩定。

下午5點15分左右,一名21歲男子身有槍傷到Highland醫院求醫,被警方證實是其中一名疑犯,立即被拘捕。

至晚上7點左右,奧克蘭警方找到疑犯的汽車,並展開追逐,最後疑犯的車撞到幾輛車後停下,警方拘捕了該名疑犯,並起回失竊的攝影器材。

警方將會在週一公開更多案件的詳情。

