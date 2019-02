賀大器突然辭世 主流媒體披露死亡當晚更多細節

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山日裔公辯律師賀大器(Jeff Adachi)週五晚懷疑因突發心臟病辭世,多個主流媒體報導,舊金山警察局已經介入調查賀大器的死。

警方表示,初步相信賀大器的死沒有可疑,而警方正調查當時發生什麼事。

賀大器1987年開始在公辯律師辦公室任職,然後他5度當選舊金山公辯律師。

公辯律師辦公室指,59歲的賀大器週五晚與一名朋友在北岸區一間餐廳吃晚飯,突然覺得呼吸困難,然後被人帶到電報山附近一個公寓。

他的朋友其後報警,賀大器在晚上近7時被證實不治。

根據Fox二號電視台的報導,警方報告顯示,一名叫做Caterina的女子,當時與賀大器一起吃晚飯,然後賀大器表示胃痛,因此二人乘搭Uber去到Telegraph Place 46號一個公寓。

Caterina指,賀大器叫她去買藥,然後賀大器就不省人事。

Caterina於5時41分報警,她告訴接線員,一名男子喝了兩杯酒,吃了藥就昏迷。

警方報告指,當救護員到場後,Caterina正嘗試幫賀大器進行心肺復甦法。

警員其後奉召到場,前往Telegraph Place的公寓,得到租客的准許進入單位內,警員發現賀大器的衣服及其他證據。

該名租客指,他與賀大器認識約十年,賀大器之前問他可否使用他的單位兩日,他會與Caterina待在裡面,租客答應,並將鑰匙交給賀大器。

Fox電視台報導,警方報告裏有照片,拍下空的酒瓶,安全套包裝及針筒,但不清楚針筒是否救護員留下。

賀大器曾致力調查警員失職案件,為無證移民爭取權利,以及改革刑事司法系統。

公辯律師辦公室首席律師Matt Gonzales會暫代賀大器的職務,市長布里德有權任命代理公辯律師。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。