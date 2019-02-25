一氧化碳警報器甚麼時候該更新（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

根據統計，冬天是一氧化碳中毒爆發的高峰期，提醒您是該更新一氧化碳警報器的時候，甚麼原因呢？

加州2011年7月1日起開始實施房屋如果有附屬車庫或是化石燃料來源，像是煤、石油、天然氣，都必須安裝一氧化碳警報器。

多單位公寓則是從2013年開始實施，以防範居民在無臭無味的污染中傷亡。

由於一氧化碳警報器的壽命期大約是7到8年左右，所以消防單位提醒住戶，是該更新一氧化碳警報器的時候。

舊金山消防局公共關係發言人Jonathan Baxter說：”一氧化碳警報器的壽命大約7到8年，依製造廠商而訂，現在是更新的時候，你可能認為是電池沒電，還是整個警報器失靈，所以我們要強調，如果你有老舊的警報器，今天檢查房屋、檢查工作地點，看看是否已經過期。”

專家表示，很多人容易搞混，信號響起到底是該換電池，還是更新整個警報器。

Kidde Corporation社區關係發言人Sharon Cooksey說：”這是為何我們強烈建議，使用的警報器是電池封在警報器內，所以不用更換電池，只要十年期一到，警報器就會顯示該更新了。”

安裝的一氧化碳警報器發出明顯的警報聲響，但是發出的聲響與煙霧警報器有所不同，以便區別，因此官員們也呼籲順便檢查煙霧警報器的使用年限。

根據統計，在非火災類的一氧化碳中毒事件中，每十件就有九件發生在家裡，受害者在意識到家中有一氧化碳之前，已經被奪走生命。

暴露在低量的一氧化碳環境會產生輕微的效應，經常被誤認為是感冒，症狀包括頭痛、頭暈、迷失方向、嘔吐和疲勞。

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