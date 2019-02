華裔女導演石之予憑”Bao”奪奧斯卡最佳動畫短片

【KTSF】

第91屆奧斯卡頒獎典禮週日晚落下帷幕,由華裔女導演石之予執導的動畫短片”Bao”,奪得最佳動畫短片。

Pixar首位華裔女導演石之予的作品”Bao”,奪得最佳動畫短片的金像獎,石之予成為首位少數族裔女性贏得奧斯卡最佳動畫短片的殊榮,也是Pixar首位執導動畫短片的女性。

講述美國種族問題的電影”Green Book”,奪得最佳電影獎項。

Alfonso Cuaron憑著”Roma”獲封最佳導演,該片同時也獲最佳外語片大獎。

最佳男主角由出演”Bohemian Rhapsody”的Rami Malek奪得,而最佳女主角則由在”The Favourite”有出色演技的Olivia Colman奪得。

今年灣區亦有多人奪得奧斯卡的殊榮,包括來自東灣奧克蘭(屋崙)的Mahershala Ali,憑著”Green Book”奪得最佳男配角。

來自聖荷西的John Warhurst,憑著”Bohemian Rhapsody”獲得最佳剪接的獎項。

今屆的奧斯卡也是近30年首次沒有主持的一次,由各頒獎嘉賓輪流串場介紹。

版權所有,不得轉載。