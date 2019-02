影評：諷刺喜劇《藝海疑魂》看藝術如何伸張正義

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

牆上的畫如何成為藝術界中的殺人工具?

一名年輕的藝術品經銷商Josephina,在洛杉磯現實的藝術圈中打滾。一天發現鄰居莫名奇妙死去,在他家中找到許多完成的油畫。Josephina將它們佔為己有,並要從這些畫中,提升自己在藝術鑑賞圈中的地位。在老闆Rhodora 的建議下,計劃讓這些畫逐步問世,令人們對神秘新畫家起好奇,利用藝術評論家的評價和炒作,來推高這些畫的市價,從中受益。但是這些畫也似乎有它們自己的靈魂,凡是接觸這些神秘油畫的人,不論是雜工、經銷員、評論家、展商、買家等,都落得不幸下場。

先別被一幕幕的死亡場面嚇跑。導演兼編劇Dan Gilroy,有效的利用特效製造出一幕幕的帶幽默的鏡頭,來諷刺藝術圈中眾人的虛偽。非常明顯的一點就是,真正搞創作的藝術家,經常不是賺大錢的人。受益最大的反而是包裝、推銷這些作品的人。導演的立場鮮明,唯一逃過劫數的,反而是放棄追求名利的藝術家。觀眾因此也不會為這些人物的死感到可惜。

和導演前幾部影片,例如五年前的《Nightcrawler》和兩年前的《Roman J. Israel, Esq.》,Dan Gilroy 都通過本身手筆,突顯社會不同階層人士之間存在的矛盾和掙扎。這部《Velvet Buzzsaw》感覺輕鬆了一些,似乎用電影和血腥幽默,替一般民眾說了該說的話。

《藝海疑魂 Velvet Buzzsaw》令人感到一個新鮮的藝術氣息。滿分五分中得四分半,值得強力推薦。目前可以透過Netflix 串流服務觀看。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/80199689

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Velvet Buzzsaw” satires the Los Angeles art scene with bite

“Screening Room” reviews “Velvet Buzzsaw”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.netflix.com/title/80199689