中半島中文沉浸學校連續7年參加農曆新年花車大巡遊（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一年一度的舊金山農曆新年花車巡遊週六舉行，中半島一所中文沉浸式學校，去年獲得巡遊學生組第一名，今年有甚麼不一樣呢？

黃色的唐裝、金色跟紅色的紙傘，鮮豔的色彩，讓人耳目一新，今年College Park小學的巡遊表演及服裝，跟過往不同，由家長組成的非牟利組織”中文學者之友”每年都贊助學校參加農曆新年遊行，今年特別拿出一筆錢來買新衣服，還有道具。

為了擔心下雨弄糊紙傘，家長們還塗上防水漆，紙傘上的豬年吉祥則是學生親自寫的，這是該校第7年參加遊行，有50名學生參加，有的學生已經參加多次。

學生從寒假結束後開始練習，到週五為止，共練習了6個星期，每次都是利用午休時間。

中文學者之友會董事會成員王怡寧說：”我們從開始報名的時候，一天就全部爆滿，以前通常都要兩到三個禮拜，甚至最多在3、5年前，要一個月才會爆滿，今年一天就爆滿，很多家長也是很多年不停幫忙，他們要放棄中午，不管是上班還是家裡的時間來這裡，連續6個禮拜，每天到學校來幫忙。”

由於學區經費不足，王怡寧說”中文學者之友”募款得到的經費，主要是付學園小學中文助教薪水，這幾年突然獲得一筆熱愛中文的善心人士的信託基金拿去投資，讓組織有更多的經費，為遊行添新裝。

College Park小學校長莊文錩表示，每年學校堅持都參加巡遊的原因是：”我們做為一個中文沉浸式學校，雖然學習中文很重要，但是要保持傳統文化，尤其是舊金山的中國遊行，這麼多年來的傳統，要繼續保持下去非常重要。”

本台週六下午6點將會實況轉播農曆新年大遊行，敬請留意。

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