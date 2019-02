中半島中文沉浸學校連續7年參加農曆新年花車大巡遊（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

一年一度的舊金山農曆新年花車巡遊週六舉行,中半島一所中文沉浸式學校,去年獲得巡遊學生組第一名,今年有甚麼不一樣呢?

黃色的唐裝、金色跟紅色的紙傘,鮮豔的色彩,讓人耳目一新,今年College Park小學的巡遊表演及服裝,跟過往不同,由家長組成的非牟利組織”中文學者之友”每年都贊助學校參加農曆新年遊行,今年特別拿出一筆錢來買新衣服,還有道具。

為了擔心下雨弄糊紙傘,家長們還塗上防水漆,紙傘上的豬年吉祥則是學生親自寫的,這是該校第7年參加遊行,有50名學生參加,有的學生已經參加多次。

學生從寒假結束後開始練習,到週五為止,共練習了6個星期,每次都是利用午休時間。

中文學者之友會董事會成員王怡寧說:”我們從開始報名的時候,一天就全部爆滿,以前通常都要兩到三個禮拜,甚至最多在3、5年前,要一個月才會爆滿,今年一天就爆滿,很多家長也是很多年不停幫忙,他們要放棄中午,不管是上班還是家裡的時間來這裡,連續6個禮拜,每天到學校來幫忙。”

由於學區經費不足,王怡寧說”中文學者之友”募款得到的經費,主要是付學園小學中文助教薪水,這幾年突然獲得一筆熱愛中文的善心人士的信託基金拿去投資,讓組織有更多的經費,為遊行添新裝。

College Park小學校長莊文錩表示,每年學校堅持都參加巡遊的原因是:”我們做為一個中文沉浸式學校,雖然學習中文很重要,但是要保持傳統文化,尤其是舊金山的中國遊行,這麼多年來的傳統,要繼續保持下去非常重要。”

本台週六下午6點將會實況轉播農曆新年大遊行,敬請留意。

