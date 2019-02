美中貿易談判展開 中方據報形容磋商處衝刺階段

【i-CABLE】

中美官員在華盛頓展開新一輪高級別貿易磋商,雙方開會逾9小時。路透社報道,中方形容磋商處於衝刺階段,雙方已就緩和貿易不平衡達成基本共識,正努力收窄分歧,美國總統特朗普當地週五與副總理劉鶴會面。

由中國副總理劉鶴率領的中方代表團與以美國貿易代表萊特希澤及財長姆欽為首的美方官員,再次在白宮旁邊的艾森豪威爾行政辦公大樓會面,雙方在鏡頭前沒多交流。

首日會議開了逾9小時,路透社報道有中方官員透露,兩國在緩和貿易不平衡問題上已達成基本共識,形容目前磋商正處於衝刺階段,但在個別”核心需求”上仍有分歧,正努力收窄。

雙方均希望在下月1日限期前達成貿易協議,但目前仍有些複雜問題很難解決,消息指雙方爭拗點包括字眼上的分歧,例如是如何形容確保中方遵守承諾的懲罰機制。

《華爾街日報》報道,美國希望中方會接受嚴格條件,包括取消對國有企業的政府補貼,據報中方答允,但一直無提供取消補貼的清單,只是承諾會大量採購美國農產品。

彭博引述消息,指中方提出每年向美國進口多300億美元農產品,包括大豆、粟米及小麥,並寫入雙方的諒解備忘錄。

美國農業部長珀杜相信若中美達成協調,相信美方短時間內能收復目前失去的農產品市場。

白宮宣佈特朗普總統會與上次一樣,在一連兩日磋商後與劉鶴會面。

