【KTSF 郭柟報導】

柏克萊加大一名教授涉嫌十幾年前性騷擾一名女學生,被校方停職兩年。

校方無公開該名教授的身份,只是發聲明指,去年對他進行調查後,斷定該名教授在2007至2009年間,違反校方的性騷擾指引,使用不當用語,對投訴人的學習和工作環境造成嚴重影響。

該名教授一直否認有關指控,校方之後與他達成協議,將他停職兩年。

校方又聲稱會提高對性侵犯等問題的透明度。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。