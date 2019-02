加州高山地區雪量豐富 雪地開車要注意甚麼（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

今年加州高山地區雪量豐富,很多人都前往滑雪,對於初次滑雪者以及在雪地開車有哪些安全知識。

前往滑雪場Dodge Ridge,108號公路兩旁被白雪點綴得像銀色世界,美不勝收,但如果碰上下雪,上山的車子就得套上雪鏈,而且千萬不能心存僥倖,因為在檢查站,每一輛車都要停下來接受檢查。

如果不是四輪驅動車,輪胎一定要裝雪鏈,否則就得掉頭回去,這也是為甚麼上星期五晚上前往太浩湖的公路大塞車。

如果在滑雪場附近過夜,會碰到一個情況就是,由於雪下不停,許多民宅門口的私人車道變成雪牆,車子根本開不進去也出不來,大家一起合力剷雪。

如果運氣好,碰到剷雪車經過,可以省很多的力氣。

由於天氣太冷,車子的門無法打開,如果澆熱水,玻璃會立刻破裂,這時也只能慢慢的等待。

對滑雪初學者,專家表示,裝備非常重要,但不需要立刻花大錢購買,很多器材可以用租的。

衣服方面,專家建議洋蔥式的多層穿法,否則太冷太熱,都會降低滑雪樂趣。

一定要戴頭盔,保護眼睛,建議帶上滑雪鏡,在纜車上不要搖晃。

雪場巡邏員Mike Loy說,滑雪傷害最常見的就是骨折、脫臼還有頭部受傷。

Loy說:”如果有人受傷,即使有帶頭盔,也要立刻通知雪場巡邏員,他們會給你標準程序,看是否有腦震盪或是其他狀況,我們會走一趟標準程序,如果撞到頭部,如果朋友跟你在一起,他們會記得發生甚麼事,因為你可能不記得說了什麼。”

大家看到我後面這台車,完全覆蓋了雪,要離開滑雪場,也不是那麼容易,下了一整天的雪,車子也被雪覆蓋。

經常滑雪的人車上都有包括鏟子等除雪的裝備,有經驗的駕駛人說,千萬不要硬把車子開出雪地,要把在車底的冰柱清除,因為冰柱掛在車底,會卡在路上傷到底盤。

雖然滑雪有許多事前準備功夫,不過享受滑雪的速度及樂趣,一切辛苦也都值得。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。