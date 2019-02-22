加州高山地區雪量豐富 雪地開車要注意甚麼（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

今年加州高山地區雪量豐富，很多人都前往滑雪，對於初次滑雪者以及在雪地開車有哪些安全知識。

前往滑雪場Dodge Ridge，108號公路兩旁被白雪點綴得像銀色世界，美不勝收，但如果碰上下雪，上山的車子就得套上雪鏈，而且千萬不能心存僥倖，因為在檢查站，每一輛車都要停下來接受檢查。

如果不是四輪驅動車，輪胎一定要裝雪鏈，否則就得掉頭回去，這也是為甚麼上星期五晚上前往太浩湖的公路大塞車。

如果在滑雪場附近過夜，會碰到一個情況就是，由於雪下不停，許多民宅門口的私人車道變成雪牆，車子根本開不進去也出不來，大家一起合力剷雪。

如果運氣好，碰到剷雪車經過，可以省很多的力氣。

由於天氣太冷，車子的門無法打開，如果澆熱水，玻璃會立刻破裂，這時也只能慢慢的等待。

對滑雪初學者，專家表示，裝備非常重要，但不需要立刻花大錢購買，很多器材可以用租的。

衣服方面，專家建議洋蔥式的多層穿法，否則太冷太熱，都會降低滑雪樂趣。

一定要戴頭盔，保護眼睛，建議帶上滑雪鏡，在纜車上不要搖晃。

雪場巡邏員Mike Loy說，滑雪傷害最常見的就是骨折、脫臼還有頭部受傷。

Loy說：”如果有人受傷，即使有帶頭盔，也要立刻通知雪場巡邏員，他們會給你標準程序，看是否有腦震盪或是其他狀況，我們會走一趟標準程序，如果撞到頭部，如果朋友跟你在一起，他們會記得發生甚麼事，因為你可能不記得說了什麼。”

大家看到我後面這台車，完全覆蓋了雪，要離開滑雪場，也不是那麼容易，下了一整天的雪，車子也被雪覆蓋。

經常滑雪的人車上都有包括鏟子等除雪的裝備，有經驗的駕駛人說，千萬不要硬把車子開出雪地，要把在車底的冰柱清除，因為冰柱掛在車底，會卡在路上傷到底盤。

雖然滑雪有許多事前準備功夫，不過享受滑雪的速度及樂趣，一切辛苦也都值得。

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