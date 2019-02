【KTSF】

由於週六舊金山舉行農曆新年大巡遊,舊金山市中心很多地段都會出現改道的情況。

週六舊金山有些街區由早上10時就會開始封路,最先會是Market至Harrison街的一段Main街,而包括Market街以南、金融區、舊金山市中心、華埠以及Civic Center多條街道亦會陸續由下午3時起開始封閉,開車的民眾一定要留意。

另外,多條Muni公車路線、纜車以及F線街車,週六亦會有暫時的改道措施,乘客務必要留意,而巡遊結束後所有改動將會回復正常。

