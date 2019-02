【KTSF】

舊金山警方週三在田德隆區進行了一場拘捕行動,5小時內拘捕了50人,當中大多數人是逃犯。

警方消息指,田德隆區的警察分局在加州懲教署和舊金山警方通緝部門的協助下,執行了這次拘捕行動,被捕的50人中,有38人是逃犯,其中12名逃犯是在舊金山之外被通緝,還有12人涉嫌違反法庭命令,以及非法藏有武器。

去年10月,田德隆區警察分局同樣進行了類似的行動,當時拘捕了37人。

據舊金山紀事報的報導,該區每日約有12人被捕,2018年,有多達4,000人在該區被捕,其中有超過600人是犯下毒品罪行。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。