Alameda縣推免息頭款補助貸款 助首次置業人士（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

東灣Alameda縣有意成為首次買屋的民眾現在有好消息了,即將推出的計劃,將給予首次買房的人士高達15萬元的免利息頭款補助貸款。

這項新的免息房貸頭款名為AC Boost,撥款來Alameda縣選民在2016年通過的A1公債提案。

年收入在區域中位收入100%以下的個人和家庭,可以獲得15萬元的頭款補助貸款,這意味著個人收入在73,000元以下,或是四人家庭收入在104,400元以下,就可以獲得免息貸款。

而要是收入在區域收入100%到120%的個人或家庭,可以獲得10萬元的頭款補助,這意味著個人收入在87,700元以下,或是四人家庭收入在125,300元以下,就可以獲得10萬元的免息貸款補助。

只要是住在Alameda縣的居民,或是在Alameda縣工作的人士都可以申請這筆在該縣購房的補助,補助金30年免息貸款,但會列在屋契上,要是賣屋或重新貸款,就必須償還和交出一定數額的利潤。

San Leandro市府的社區發展部週四晚舉行座談會,介紹這項即將推出的計畫。

San Leandro社區發展部資深住屋專員Maryann Sargent說:”這裡房子的中位售價非常適合這類計劃和市民的收入水平,所以Hayward和San Leandro的職員,鼓勵居民和職員別錯過這優越的待遇,申請這些補助。”

有市民說,以今天情況來看,沒人能存這麼多錢,也不是誰都有能力送這個錢,所以有一點助力都是好的。

San Leandro市府委託灣區可負擔置業聯盟舉辦的下一次首次置業講座,將在3月2日舉行,地點是San Leandro市在Estudillo Avenue的圖書館,想獲得更多資料,可以瀏覽:http://myhomegateway.org

