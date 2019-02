【KTSF】

美國R&B歌手R. Kelly週五被指涉嫌性侵,在芝加哥被控10項嚴重刑事性侵,涉及4名受害人。

Kelly週五被芝加哥Cook縣檢察部門正式起訴十項嚴重性侵的重罪,涉及4名受害人,當中3人未成年。

當地檢察官發聲明指,涉及事件在1998至2010年期間發生,芝加哥警方表示,已經發出拘捕令,並在週六下午展開保釋聆訊。

Kelly一旦被定罪,每項控罪可能判監3到7年。

電視頻道Lifetime上月播出紀錄片,講述Kelly多年來被指涉及的性侵,包括和未成年人士發生性行為,Kelly一直否認所有指控。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。