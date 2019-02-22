國務卿蓬佩奧警告歐洲盟國勿使用華為科技設備

【KTSF 張麗月報導】

美國國務卿蓬佩奧警告說，如果盟國使用華為科技設備，美國將不會與這些國家分享情報和共用資源，因為華為產品有安全風險。

最近蓬佩奧到訪歐洲，尤其是在匈牙利和波蘭，以及斯洛文尼亞，一再提醒盟國，要提防中俄的影響力，並要明白到使用華為等中國公司的科技設備，為他們的電腦系統上所帶來的國家安全風險。

蓬佩奧說：”如果有安全風險，來自某國產品、中國產品，我們要確保友邦與盟國、北約夥伴、歐盟中人，我們要確保他們提防那些風險，這是我們的任務。”

蓬佩奧週四向媒體指出，如果盟國的電腦系統使用華為產品，美國就不會與這些國家分享情報，因為在某些情況下，存在安全隱憂的風險，美國將不能與這些國家分享共用美國的資源、美國大使館和美國軍事設施。

蓬佩奧指出，華為科技也對歐洲人帶來安全風險，他又說，華為系統的設計，是有中國解放軍的軍方背景，因此對私隱的風險非常實在。

特朗普政府已催促盟國減少使用，甚至禁用華為科技，但有些歐洲國家不接受，蓬佩奧就說，正提醒這些國家所存在的風險。

近日有報導指，英國與德國都有意讓華為參予他們的5G網絡建設，但未有最後決定。

對於美國的警告，中國就回應指美國不擇手段炮製”中國威脅論”，來挑撥中國與其他國家的關係，抹黑及打壓中國公司正當發展和合作的權利，中國希望各方摒棄意識形態的偏見以及零和博奕的思維，推動正常國際間的友好互利合作。

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