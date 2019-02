國務卿蓬佩奧警告歐洲盟國勿使用華為科技設備

【KTSF 張麗月報導】

美國國務卿蓬佩奧警告說,如果盟國使用華為科技設備,美國將不會與這些國家分享情報和共用資源,因為華為產品有安全風險。

最近蓬佩奧到訪歐洲,尤其是在匈牙利和波蘭,以及斯洛文尼亞,一再提醒盟國,要提防中俄的影響力,並要明白到使用華為等中國公司的科技設備,為他們的電腦系統上所帶來的國家安全風險。

蓬佩奧說:”如果有安全風險,來自某國產品、中國產品,我們要確保友邦與盟國、北約夥伴、歐盟中人,我們要確保他們提防那些風險,這是我們的任務。”

蓬佩奧週四向媒體指出,如果盟國的電腦系統使用華為產品,美國就不會與這些國家分享情報,因為在某些情況下,存在安全隱憂的風險,美國將不能與這些國家分享共用美國的資源、美國大使館和美國軍事設施。

蓬佩奧指出,華為科技也對歐洲人帶來安全風險,他又說,華為系統的設計,是有中國解放軍的軍方背景,因此對私隱的風險非常實在。

特朗普政府已催促盟國減少使用,甚至禁用華為科技,但有些歐洲國家不接受,蓬佩奧就說,正提醒這些國家所存在的風險。

近日有報導指,英國與德國都有意讓華為參予他們的5G網絡建設,但未有最後決定。

對於美國的警告,中國就回應指美國不擇手段炮製”中國威脅論”,來挑撥中國與其他國家的關係,抹黑及打壓中國公司正當發展和合作的權利,中國希望各方摒棄意識形態的偏見以及零和博奕的思維,推動正常國際間的友好互利合作。

