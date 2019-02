奧克蘭教師罷工第二日 勞資雙方再談判沒結果（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)教師罷工行動進入第二日,工會和校區雙方週五再次就勞資協議進行談判,不過至今仍未達成共識。

週五早上的示威活動在各學校進行,奧克蘭華埠附近的林肯小學(Lincoln School)門外繼續有教師和學生示威叫口號,經過的汽車都響起喇叭以示支持。

有教師表示感激在週四過來聲援他們的一眾家長、學生、舊同事和舊生。

教師王維傑說:”他們過來擁抱一下我們,有家長買東西給我們吃,十分多支持,其實教師們是不想罷工的,教師是想教育孩子,但是現在逼不得已,我們要做點事讓校區知道我們的困苦和呼聲。”

奧克蘭Technology高中門口都有示威集會活動,有教師表示,週四市中心遊行之後相當疲累,但堅持週五繼續出來示威。

教師Cris Bautista說:”教師是種不太受社會尊重的行業,但見路過的汽車響喇叭,聲援我們示威,以及所有支持我們的人,我明白我始終想做教師。”

他又預料下週一繼續罷工,除非工會和校區可以達成共識。

奧克蘭教師工會要求在未來3年為教師加薪12%,亦要求校區改以小班教學,聘請更多的輔導員和全職護士等,但是校區到目前為止,只是肯為教師4年內加薪一共8.5%。

校區發言人發聲明指,週末期間繼續尋求談判方案,希望盡快結束這次罷工行動。

