奧克蘭教師發動罷工 家長學生到場聲援（視頻）

奧克蘭(屋崙)教師工會和校區未能就勞資合約達成共識,工會週四發起罷工,大批教師早上6時開始在學校發起集會,之後延伸至市府大樓門外的Frank Ogawa廣場進行集會。

奧克蘭市府大樓門外除了聚集大批教師之外,有家長和學生都到場聲援教師。

代表3,000幾名教師的奧克蘭教師工會,要求在未來3年為教師加薪12%,亦要求校區改以小班教學,聘請更多的輔導員和全職護士等。

NEA工會副主席Becky Pringle說:”你站在哪一方?人民一方,還是商家?”

奧克蘭教師工會首屆副主席Ismael Armendariz說:”校區高層長久以來刻薄學校,今日奧克蘭教師等職員說不能再忍。”

有教師亦都批評校區將學校關閉的做法,指稱關閉學校而不咨詢社區人士,根本不是公義,而且有害,因為會影響市內的少數族裔和低收入家庭。

示威者之後在市中心沿著Broadway街,步行前往校區總部繼續示威。

校區週三提出為教師4年內加薪一共8.5%,比過去所提出的3年加薪5%方案稍高,但是仍未滿足到工會要求,工會於是宣佈罷工。

有報導指,今次罷工一共有86間學校,3.6萬名學生受影響。

