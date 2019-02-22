奧克蘭教師發動罷工 家長學生到場聲援（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭（屋崙）教師工會和校區未能就勞資合約達成共識，工會週四發起罷工，大批教師早上6時開始在學校發起集會，之後延伸至市府大樓門外的Frank Ogawa廣場進行集會。

奧克蘭市府大樓門外除了聚集大批教師之外，有家長和學生都到場聲援教師。

代表3,000幾名教師的奧克蘭教師工會，要求在未來3年為教師加薪12%，亦要求校區改以小班教學，聘請更多的輔導員和全職護士等。

NEA工會副主席Becky Pringle說：”你站在哪一方？人民一方，還是商家？”

奧克蘭教師工會首屆副主席Ismael Armendariz說：”校區高層長久以來刻薄學校，今日奧克蘭教師等職員說不能再忍。”

有教師亦都批評校區將學校關閉的做法，指稱關閉學校而不咨詢社區人士，根本不是公義，而且有害，因為會影響市內的少數族裔和低收入家庭。

示威者之後在市中心沿著Broadway街，步行前往校區總部繼續示威。

校區週三提出為教師4年內加薪一共8.5%，比過去所提出的3年加薪5%方案稍高，但是仍未滿足到工會要求，工會於是宣佈罷工。

有報導指，今次罷工一共有86間學校，3.6萬名學生受影響。

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