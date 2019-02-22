奧克蘭教師罷工 林肯小學僅一成學生上學（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣奧克蘭（屋崙）華埠附近的名校林肯小學（Lincoln School），大部分師生都響應罷工，全校只有十分之一學生上學，家長支不支持罷工？校園的情況如何呢？

距離奧克蘭華埠約一條街的林肯小學有近800名學生，超過八成都是亞裔，週四所有老師都罷工，亦只有大約70多名學生上學。

家長高女士說：”老師罷工怕影響到學生（為什麼今日沒有帶他上學），因為入到去都是坐在課室，坐在禮堂，好像沒有老師照顧他們。”

王維傑（Patrick Wang）在奧克蘭校區工作30多年，其中超過20年是在林肯小學擔任幼稚園老師，他表示，奧克蘭是Alamada縣中校區撥款最多的城市，但他見到的是校區亂用資源，例如是不斷增加考試及更改課程，相反越來越不重視雙語教學，除了雙語教師減少外，林肯小學今年連一個雙語助教都沒有。

王維傑說：”林肯小學位處華埠，絕大部分學生來自移民家庭，或者移民後代，我們本來雙語的支援，是需要很多的，但現在剩下很少，今年一個助教都沒有，一個雙語助教都沒有，從來是過去20幾年未試過的事情。”

王維傑表示，校區花錢聘請數十名顧問來監察老師的表現，相反一間學校連一個駐校護士都沒有，令很多老師都很失望，罷工不是一朝一夕的事，而是醞釀多年，積累教師的壓力及不滿而來，以幼稚園為例，以前一班的人數約是20，現在已經增加至約24人，罷工不只是為了爭取加薪，最重要的是學生的成長。

週四有不少沒有帶子女上學的家長到學校支持老師，而學生都表示希望可以盡快上學。

家長歐女士說：”我的兒子說要支持老師，要支持老師，所以就不上學，（你支持嗎？）我都支持。”

林肯小學學生劉莉娜（Selina Liu）說：”他們為我們工作很辛苦，我都想為他們出分力。”

有家長亦指，因為工作關係，逼不得已才帶子女上學，而有上學的學生指，校園週四相當冷清。

林肯小學學生廖靜瑩說：”好似平時是星期二上電腦堂，變了今日上，（是不是不見了很多同學？）是。”

另一名林肯小學學生說，週四沒有做很多事，因為老師不足，老師在罷工，四、五年級一起上課，二、三年級一起上課，不同於正常上課。

老師表示，已提前與學生解釋為什麼要罷工，希望學生能視為一個學習過程，雖然是罷工，老師亦已安排功課，並會跟進他們的進度。

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