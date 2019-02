奧克蘭教師罷工 林肯小學僅一成學生上學（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠附近的名校林肯小學(Lincoln School),大部分師生都響應罷工,全校只有十分之一學生上學,家長支不支持罷工?校園的情況如何呢?

距離奧克蘭華埠約一條街的林肯小學有近800名學生,超過八成都是亞裔,週四所有老師都罷工,亦只有大約70多名學生上學。

家長高女士說:”老師罷工怕影響到學生(為什麼今日沒有帶他上學),因為入到去都是坐在課室,坐在禮堂,好像沒有老師照顧他們。”

王維傑(Patrick Wang)在奧克蘭校區工作30多年,其中超過20年是在林肯小學擔任幼稚園老師,他表示,奧克蘭是Alamada縣中校區撥款最多的城市,但他見到的是校區亂用資源,例如是不斷增加考試及更改課程,相反越來越不重視雙語教學,除了雙語教師減少外,林肯小學今年連一個雙語助教都沒有。

王維傑說:”林肯小學位處華埠,絕大部分學生來自移民家庭,或者移民後代,我們本來雙語的支援,是需要很多的,但現在剩下很少,今年一個助教都沒有,一個雙語助教都沒有,從來是過去20幾年未試過的事情。”

王維傑表示,校區花錢聘請數十名顧問來監察老師的表現,相反一間學校連一個駐校護士都沒有,令很多老師都很失望,罷工不是一朝一夕的事,而是醞釀多年,積累教師的壓力及不滿而來,以幼稚園為例,以前一班的人數約是20,現在已經增加至約24人,罷工不只是為了爭取加薪,最重要的是學生的成長。

週四有不少沒有帶子女上學的家長到學校支持老師,而學生都表示希望可以盡快上學。

家長歐女士說:”我的兒子說要支持老師,要支持老師,所以就不上學,(你支持嗎?)我都支持。”

林肯小學學生劉莉娜(Selina Liu)說:”他們為我們工作很辛苦,我都想為他們出分力。”

有家長亦指,因為工作關係,逼不得已才帶子女上學,而有上學的學生指,校園週四相當冷清。

林肯小學學生廖靜瑩說:”好似平時是星期二上電腦堂,變了今日上,(是不是不見了很多同學?)是。”

另一名林肯小學學生說,週四沒有做很多事,因為老師不足,老師在罷工,四、五年級一起上課,二、三年級一起上課,不同於正常上課。

老師表示,已提前與學生解釋為什麼要罷工,希望學生能視為一個學習過程,雖然是罷工,老師亦已安排功課,並會跟進他們的進度。

