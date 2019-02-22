超級盃冠軍球隊愛國者東主涉召妓被捕

【KTSF 江良慧報導】

本屆超級盃冠軍球隊愛國者東主Robert Kraft，被控在佛羅里達州一間華裔經營的按摩院召妓。

億萬富豪Kraft被控在佛羅里達州一個商場內的按摩院召妓，很多人都感到震驚。

Jupiter警察局長Daniel Kerr說：”我們和所有人一樣感錯愕。”

Kraft面對兩項召妓輕罪，是警方調查搜查佛州一些水療按摩店時揭發。

Kerr說：”我們調查主要圍繞是否有販賣人口。”

Jupiter警察局表示，有關賣淫和販賣人口的調查歷時幾個月，最終拘捕26人和起訴200多人，當中包括嫖客。

調查期間，警方在按摩店內暗中裝設監控鏡頭，監視店內員工的一舉一動，警方透露，Kraft曾經兩次光顧這間水療店。News::L3rd

警察局長表示，他們有Kraft坐車到水療店，以及接受付費行為的錄影片段。

Kraft就透過發言人發表書面聲明，否認Kraft曾從事任何違法行為。

至於Kraft被指光顧的按摩院，其58歲東主Hua Zhang已被捕。

身家達60億的Kraft，在1994年1月成為愛國者東主，至今球隊曾10次進入超級盃，並且6次奪得冠軍。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有，不得轉載。