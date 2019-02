Milpitas現電話騙案 騙徒疑專向英語不佳移民埋手（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Milpitas警方警告居民,提防最近在該市發生的電話詐騙案,而騙徒的目標可能是英文不好的移民。

Milpitas警方本週二19號傍晚接到一名中東裔女居民報案,表示自己是電話詐騙受害者。

她接到騙徒冒充Milpitas警員的電話,而且來電顯示也是Milpitas警察部門。

騙徒在電話中說,會將電話轉給一名講事主母語的翻譯員,同時有一名美國移民局官員跟事主談關於銀行資料被盜事件。

翻譯員告訴女事主,要去社會安全局才能解決問題,不過要先付費預約,翻譯員要求女事主使用Google Play禮物卡付款。

女事主信以為真,買了要求數額的禮物卡後,將卡的號碼及密碼告知騙徒。

Milpitas警方提醒民眾謹防這類電話詐騙,還有例如謊稱家人被捕、遭綁架、遇到移民問題、拖欠稅款等都是電話詐騙,民眾不要上當。

