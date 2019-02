【KTSF】

南灣Milpitas市週四早上發生致命車禍,一名84歲華裔老翁被車撞死。

警方是在早上8時08分接報,在California Circle夾Dixon Landing Road發現老翁Frank Wang在行人過馬路區被車撞倒,老翁送院後不治。

涉案司機有留在現場配合調查,他當時駕駛一輛2005年福特F-150輕型卡車。

警方稱,車禍估計不涉及酒後或藥後駕駛。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。