非裔同志演員涉自編自導遇襲案博宣傳被捕

【KTSF 江良慧報導】

電視劇Empire的演員Jussie Smollett,涉嫌因為不滿自己的薪酬和要搏宣傳,早前自編自導自演被人毆打,之後再報警求助,他被控報假案的重罪,他週四向警方自動投案,獲准以10萬元保釋候審,並且要交出護照。

Smollett因為涉嫌報假案,被控行為不檢。

芝加哥警察總監Eddie Johnson說:”我感到很羞愧和要問為甚麼,為甚麼會有人,特別是非洲裔,會使用套索的象徵去誣告?”

Fox電視劇Empire的非洲裔同志男星Smollett聲稱在1月29日清晨,被兩個男人襲擊,更被他們用種族主義和反同志的粗口辱罵,又用繩綁他的頸,更把不名物體淋他。

Johnson說:”我們一直到最後都仍相信他,所以當我們發現真正動機後,坦白說,所有人都大發雷霆。”

Smollett遇襲的消息傳出後,包括其他藝人和總統參選人都紛紛表示支持他。

Cook縣檢察官Risa Lanier說:”計畫襲擊的日期,兩兄弟在一間美容用品店買衣服,和附近五金店買繩索,用Smollett給他們的100元鈔票。”

調查期間,警方把疑犯兩兄弟扣留。

電話記錄顯示,Smollett在襲擊前後都有和兩兄弟講話,警方指Smollett給兩人3,500元扮襲擊他,據報是因為Smollett不滿Fox對一封恐嚇信的反應,而該封信也是Smollett寄給自己。

Johnson說:”我只是希望事實的真相,和騙局一樣受到同樣多關注。”

