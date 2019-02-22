香港體操運動員美國訓練時受傷癱瘓 友人代籌醫藥費

【KTSF 江良慧報導】

香港一名體操運動員邱沚峯，今年1月14日在美國訓練落地時，發生意外受重傷，現時胸部以下癱瘓，目前在堪薩斯州醫院治療，他的好友在網上眾籌，為他籌募醫藥費。

根據邱沚峯朋友為他開設的眾籌網頁資料，現年29歲的邱沚峯，在今年1月14日練習時落地發生意外，頸椎第6及第7節骨折，脊髓受傷，壓住4個椎間盤，送院做手術後，目前胸口以下癱瘓。

他的親友希望把他轉送到一間復康醫院，但醫療費用高昂。

由於邱沚峯並非港隊成員，要自行承擔醫療費，而他在美國也沒有買保險，他的朋友因此發起眾籌，目的是要籌40萬美元，除了用作醫療和復康費用外，還可以資助來美照顧他家人的旅費和生活費。

根據邱沚峯的社交網頁，他在香港任職教練，是前香港體操運動員，曾經參加全港競技體操公開及新秀比賽，並先後兩度奪得跳馬冠軍，以及一次男子自由體操冠軍。

有意捐助邱沚峯的觀眾，可以上網查詢，網址：http://www.gofundme.com/help-jesher-walk-again

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