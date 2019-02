香港體操運動員美國訓練時受傷癱瘓 友人代籌醫藥費

【KTSF 江良慧報導】

香港一名體操運動員邱沚峯,今年1月14日在美國訓練落地時,發生意外受重傷,現時胸部以下癱瘓,目前在堪薩斯州醫院治療,他的好友在網上眾籌,為他籌募醫藥費。

根據邱沚峯朋友為他開設的眾籌網頁資料,現年29歲的邱沚峯,在今年1月14日練習時落地發生意外,頸椎第6及第7節骨折,脊髓受傷,壓住4個椎間盤,送院做手術後,目前胸口以下癱瘓。

他的親友希望把他轉送到一間復康醫院,但醫療費用高昂。

由於邱沚峯並非港隊成員,要自行承擔醫療費,而他在美國也沒有買保險,他的朋友因此發起眾籌,目的是要籌40萬美元,除了用作醫療和復康費用外,還可以資助來美照顧他家人的旅費和生活費。

根據邱沚峯的社交網頁,他在香港任職教練,是前香港體操運動員,曾經參加全港競技體操公開及新秀比賽,並先後兩度奪得跳馬冠軍,以及一次男子自由體操冠軍。

有意捐助邱沚峯的觀眾,可以上網查詢,網址:http://www.gofundme.com/help-jesher-walk-again

