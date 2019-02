【KTSF】

舊金山公設辯護律師賀大器(Jeff Adachi)週五晚突然辭世,終年59歲,消息指他是死於心臟病發。

舊金山市長布里德已發出聲明證實其死訊,並向賀大器的家人致哀。

賀大器自2002年開始被選為舊金山的公辯律師,之前在公辯律師工作15年。

在任期間,賀大器致力於刑事司法改革、監督警員在執法上的行為、也在兩年前設立一個移民單位,代表面臨遞解出境的無證移民。

在政見方面,賀大器曾經推動市府的退休金改革,並也在2011年競選舊金山市長,期間拒絕市府提供在競選上的資助。

除了執法專業上的工作,賀大器也編寫、製作和拍攝幾部紀錄片。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。