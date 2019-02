【KTSF】

東灣Union City警方透露,James Logan高中週五有學生被人用利刀刺中,當局一度封鎖校園,禁止任何人進出。

James Logan高中位於H街1800號路段,警方已拘捕懷疑涉案的疑犯,但尚未透露進一步詳情。

