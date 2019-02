Fremont市警方用無人機尋回失蹤少年（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

東灣Fremont市警方最近利用無人機,找到一名失蹤少年。

2月5號晚8點半左右,Fremont警方接到加州公路巡警求助電話,表示有一名耳聾的加州學生,疑似在Irvington區的鐵軌,靠近Roberts Avenue附近失蹤。

Fremont警方於是派警員前往鐵軌附近搜尋,同時還派遣了一部無人機協助尋找失蹤學生。

這架無人機使用熱成像功能,很快在警方鎖定的範圍內發現一個熱點,步行尋找失蹤學生的警員收到這個訊息後,與失蹤者的朋友一起前往目標地點,找到了藏在灌木叢中的失蹤學生。

Fremont市警方無人機項目發言人Matt Snelson說:”在這種情況下,如果沒有這項技術,可能會影響我們找人的能力,所以這項技術很有用。”

不過有律師擔心,使用無人機會涉及隱私問題,還需謹慎,警方則回應稱,當局只會在保護居民生命財產時使用無人機,並恪守聯邦及警方政策。

Snelson說:”我們不能用的政策包括不能隨機用來偵測,因此我們不能讓它一天24小時在城市飛來飛去,除非有特殊或明確理由。”

