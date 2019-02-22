Fremont市警方用無人機尋回失蹤少年（視頻）

【KTSF 江良慧報導】

東灣Fremont市警方最近利用無人機，找到一名失蹤少年。

2月5號晚8點半左右，Fremont警方接到加州公路巡警求助電話，表示有一名耳聾的加州學生，疑似在Irvington區的鐵軌，靠近Roberts Avenue附近失蹤。

Fremont警方於是派警員前往鐵軌附近搜尋，同時還派遣了一部無人機協助尋找失蹤學生。

這架無人機使用熱成像功能，很快在警方鎖定的範圍內發現一個熱點，步行尋找失蹤學生的警員收到這個訊息後，與失蹤者的朋友一起前往目標地點，找到了藏在灌木叢中的失蹤學生。

Fremont市警方無人機項目發言人Matt Snelson說：”在這種情況下，如果沒有這項技術，可能會影響我們找人的能力，所以這項技術很有用。”

不過有律師擔心，使用無人機會涉及隱私問題，還需謹慎，警方則回應稱，當局只會在保護居民生命財產時使用無人機，並恪守聯邦及警方政策。

Snelson說：”我們不能用的政策包括不能隨機用來偵測，因此我們不能讓它一天24小時在城市飛來飛去，除非有特殊或明確理由。”

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