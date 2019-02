【i-CABLE】

厄瓜多爾南部接壤秘魯邊境發生7.5級強烈地震,至少兩人受傷。

地震一刻,街上的電線桿搖晃,部份人走到戶外暫避。

地震在當地清晨5時許發生,震央位於安巴托市東南約224公里,深132公里地底。

有居民稱地震持續約30秒,震感強烈,當局指半小時內再錄得兩次6級以上餘震,總統莫雷諾則表示,今次地震未有造成重大破壞。

