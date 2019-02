舊金山市中心通往華埠Stockton路段關閉7年後重開（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

因為舊金山中央地鐵工程關閉超過7年、聯合廣場旁邊的Lower Stockton路段,將於週五重開。

中華總商會會長區國雄(Eddie Au):”其實這條路封了7年,對華埠很大影響,這是必經的道路,最主要的通道,他封了我們7年,令我們華埠生意大跌,都見不到遊客上來,希望通車後吸引遊客過來。”

華埠商戶陳永興(Henry Chen)說:”一暢通了,你一過來市中心,上高速公路,上280公路,或者向南向東,很方便,Lower Stockton是不可以封的,一封,整個華埠就擠塞,車出不到,入去也出不來。”

重開的路段是Geary大道至Ellis街之間的Stockton街,週五起會開放給車輛行駛,之前受影響要改道的8號、8AX及8BX巴士等,亦會於下星期一行駛正常的路線,預計比改道的路線快5分鐘。

至於很多華裔乘搭的30號及45號巴士仍然需要改道,交通局預計這兩條線路最快在春天回復正常。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。