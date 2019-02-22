舊金山市中心通往華埠Stockton路段關閉7年後重開（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

因為舊金山中央地鐵工程關閉超過7年、聯合廣場旁邊的Lower Stockton路段，將於週五重開。

中華總商會會長區國雄（Eddie Au）：”其實這條路封了7年，對華埠很大影響，這是必經的道路，最主要的通道，他封了我們7年，令我們華埠生意大跌，都見不到遊客上來，希望通車後吸引遊客過來。”

華埠商戶陳永興（Henry Chen）說：”一暢通了，你一過來市中心，上高速公路，上280公路，或者向南向東，很方便，Lower Stockton是不可以封的，一封，整個華埠就擠塞，車出不到，入去也出不來。”

重開的路段是Geary大道至Ellis街之間的Stockton街，週五起會開放給車輛行駛，之前受影響要改道的8號、8AX及8BX巴士等，亦會於下星期一行駛正常的路線，預計比改道的路線快5分鐘。

至於很多華裔乘搭的30號及45號巴士仍然需要改道，交通局預計這兩條線路最快在春天回復正常。

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