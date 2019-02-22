香港男童患癌來美求醫 母親感謝善心人捐醫藥費

【KTSF 黃恩光報導】

灣區本地一個慈善機構，為患了罕見的骨肉瘤癌症的7歲男童李羿廷籌款，觀眾反應踴躍，至今籌到超過4萬元，羿廷的母親表示感謝，又講到他們的近況。

7歲香港男童李羿廷，去年9月在香港確診患上罕見的骨肉瘤，而且癌細胞已經擴散，他的母親為求兒子有一線生機，獨自帶兒子到德州休斯敦，在專門治療癌症的MD Anderson癌症中心。

羿廷的母親表示，經過兩輪化療，羿廷有好轉。

羿廷週五到醫院接受化療後的檢查，醫生正在觀察他的身體狀況，再決定下一步的治療方法，有可能需要長期住院。

羿廷沒有醫療保險，他的爸爸是消防員，也是家中唯一的經濟支柱。

灣區的樂助會S.O.W.上星期開始為羿廷的醫療費籌款，目標是50萬元，到週五下午為止，已籌到41,000多元，捐款的人數接近300人。

羿廷的母親說：”很感恩，老實說，其實我現在在德州，在這麼遙遠的加州，大家素未謀面，很感恩神為我們開了這麼寬闊的道路，我沒有預期加州這麼遠，這麼多弟兄姊妹幫助我們，是我始料不及的。”

S.O.W.為Aidan籌款的網址是http://sowfoundation.org。

如果大家選擇用支票捐款，支票抬頭寫S.O.W.，註明給Aidan，郵寄地址是：22274 Main St., Hayward, CA 94541

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