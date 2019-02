白宮欲削車輛能源效益法規 加州政府或興訟

【KTSF 江良慧報導】

特朗普政府早前建議削減車輛的能源效益法規,降低廢氣排放標準,加州政府和白宮就此進行會談,但未能達成協議,白宮週四更宣布終止會談,預料雙方可能要就此對簿公堂。

特朗普政府在去年8月提出從2020年起凍結聯邦能源效益標準,並取消加州可以自行制定更嚴厲廢氣排放的能力。

根據環保局批准的豁免條款,加州一直有權自行定立比聯邦法例更嚴厲的環保法例,但聯邦政府希望取消有關的豁免權,指加州不能主宰整個國家的政策,又指有另外一項法例禁止加州制定自己的汽車規則。

現時全國有另外12個州採納加州的更嚴厲廢氣排放標準,這令汽車製造商很不滿,因為他們要製造符合兩個不同標準的汽車,所以要求特朗普政府放寬標準。

加州州長紐森指,聯邦政府拒絕繼續磋商,是對已經控告特朗普政府45次的加州的另一項懲罰。

加州司法部長Xavier Becerra則表示,聯邦政府的決定,顯示特朗普政府的無能和不可靠。

