【KTSF】

紐約時報爆料指,特朗普總統有一套策略去破壞他面對的調查,這些新發現有可能令特朗普面對妨礙司法的檢控,其中一項涉及他前私人律師Michael Cohen案的調查。

紐約時報的報導,特朗普涉嫌要求代理司法部長Matthew Whitaker安排一個親信領導Cohen案的調查。

該名親信就是檢察官Gerffery Berman,而Whitaker就提醒特朗普,Berman因為曾經向特朗普競選工程捐款,所以迴避Cohen案的調查。

對於紐約時報這項報導,特朗普說是假新聞,他也指紐約時報是美國頭號人民公敵。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。