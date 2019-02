加州議會擬立法減少公眾喝含糖飲料（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州議會正在起草一系列有關含糖飲料的法案,旨在讓公眾減少喝糖分過多的不健康飲料,同時減少患肥胖、糖尿病及心臟疾病的機率。

由州府幾名參眾議員分別起草的減少含糖飲料法案,包括州眾議員邱信福提出的禁止餐廳或賣飲品的商店,包括現在流行的波霸奶茶店及自助含糖飲料機,銷售超過16盎司的散裝含糖飲料。

州參議員Bill Monning的法案,規定在含糖飲料上必須貼上警告標籤,讓消費者根據需要做選擇。

州眾議員Richard Bloom的法案,要求對含糖飲料徵收額外費用,用這筆錢抵銷因為喝過多含糖飲料而造成的健保開支。

州眾議員Buffy Wicks的法案,禁止超市、雜貨店、大型倉儲連鎖店等在收銀櫃檯附近擺設含糖飲料。

州眾議員Rob Bonta的法案,禁止飲料公司與生產、分銷及零售商聯合向消費者派發優惠券。

加州醫療協會及牙科協會都支持這些新提案,認為含糖飲料 包括汽水、能量飲料、加糖的茶,以及運動飲料會大大增加患肥胖、糖尿病、蛀牙及心臟疾病的機率,同時增加健保開支。

資料顯示,加州的成年人中,有55%患有糖尿病或前期糖尿病,當中又以拉美裔、非洲裔、原住民及太平洋島嶼裔患2型糖尿病的機率較高。

而美國人人均一年會喝50加侖含糖飲料,相當於攝取額外39加侖糖分,而飲料杯的尺寸也越來越大,20年前,正常規格的一杯汽水只有6.5盎司,但如今已大到20盎司,含糖量高達16茶匙。

州府的這5項新法案,目的就是讓消費者減少購買含糖飲料,而改為選擇更健康的飲料產品,這一系列法案目前仍須經由州議會參眾兩院審議通過,並由州長簽署後才能成為法律。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。