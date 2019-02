【KTSF】

舊金山南市場區週三清晨一名74歲老翁被車撞傷,需要送院治療,肇事的司機逃離現場,警方正在追緝其下落。

當局是於清晨5時19分接獲舉報,地點在6街夾Mission街。

警員到場時,發現受害人躺在十字路口上,失去知覺,需要送院治療,沒有生命危險。

警方稱肇事汽車是紅色,但尚未透露更多詳情。

