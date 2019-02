遭男子連續盜竊 舊金山華埠商戶頭痛（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

近日,舊金山華埠多名商戶投訴,幾乎每日都被同一名男子盜竊,警方拘捕他後又放人,男子又再犯案,令商戶相當困擾,警方有什麼對策呢?

這一段是華埠Grant街一間商戶拍到該名男子於2月17日偷竊的過程。

豐盛行海味店職員賴女士(Sally Lai)說:”日日都來,有時真的忙起來,我們都顧不了,間店舖一忙,他就來,他趁你們看不到就拿東西走。”

恆豐泰老闆曹先生(Fred Cao)說:”差不多日日都來,門口外面擺什麼,見到什麼他都偷。”

Grant街很多商戶都向本台表示,這名男子是在華埠逗留的無家可歸者,亦是盜竊慣犯,他幾乎”光顧”過街上每間商舖,偷的貨物包括海味、雨傘、襪子及雞等。

總統日假期當日,這名男子又涉嫌在Grant街恆豐泰偷竊,曹老闆表示當場捉到他,想大事化小就放走他,誰知道他幾小時後又來偷竊,最終報警將他拘捕,不過警員向他開罰單後又再放走他。

曹先生說:”都很困擾,你知道現在要找專人去看著門口,成本就增加了,我們報警,拘捕了他,但警察說貨物價錢不夠950元,就立即放了,變相捉了等於沒有捉到。”

賴女士說:”有時我見警員很快來,有時就很久都不見來,我們試過報警,他們兩個小時後才來,無用,所以我們覺得,所以無心機報警,已經太多這些事發生。”

Grant街禮品店東主林女士(Yvonna Lam)說:”很困擾,常常偷我們的貨物,我們生意又不好,又要交稅、地稅,什麼都要,我們現在很艱難做生意,其他生意都顧不了,只是顧住他,又臭,客人個個都走。”

日前拘捕該名男子的巡警表示,由於他偷竊的貨物不足950元,只是屬於輕罪,因此開了罰單後就放走了,問題是,舉報該名男子偷竊的人實在太少,警方亦沒有足夠資料,如果商戶願意同時舉報他,或者可以向法庭申請禁制令。

中央警局分局長易文耀(Robert Yick)說:”如果同一個人不斷在區內偷竊,我們可以研究,對他申請民事的禁制令。”

不少商戶都指,這個涉嫌偷了東西的男子,會將貨物拿到花園角這裡擺賣,最令人激氣的是,竟然有人買他的貨物。

曹先生說:”總之門口放什麼他就拿走,拿去花園角賣,我們賣十幾元,他就賣5元一包,花園角的人不應該去買,因為買的都應該屬於犯法的,我覺得警察沒有注意這些事。”

這一日,市府經濟及勞動力發展辦公室的職員亦走訪華埠,呼籲商戶報案,交出男子涉嫌盜竊的視頻。

經濟及勞動力發展辦公室發言人陳嘉霖(Francis Chan)說:”除此之外,希望所有如果有機會購買這些盜竊產品的人,其實他們都明白自己一樣違法,會一樣出告票,他們是一個接贓罪。”

安老自助處的華埠商務專員現接手幫助收集該名男子涉嫌盜竊的證據,會將商戶的損失加起來,再交給警方。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。