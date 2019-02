秘魯酒店遭黑幫搶劫 香港旅行團安全

【i-CABLE】

秘魯一間酒店遭黑幫持槍搶劫,至少兩死,當時有41名香港旅客在酒店內,全部人都安全,香港入境處與中國駐秘魯大使館正協助當地受影響的香港旅客。

當地電視台取得酒店閉路電視片段,事發一刻多名蒙面劫匪手持長槍於酒店其中一處搜掠財物。

這十多名來自委內瑞拉和哥倫比亞的黑幫成員,當地週二晚闖入秘魯東南部亞馬遜地區的一間高級酒店搶劫,當時酒店有兩個香港旅行團,合共41人入住。

事發時他們正在吃飯,突然有人持槍闖入,其中兩名香港團友被搶去手機和護照。

酒店職員立即帶領所有客人到安全地方暫避,混亂場面持續約半小時。

當地傳媒報道,一名當地導遊因為打扮與保安相似,遭劫匪連開多槍擊斃。

香港旅遊業議會證實,兩個香港旅行團分別是捷旅假期及尊賞假期,所有港人均安全沒受傷。其中失去護照的團友滯留當地,由本港入境處與中國駐秘魯大使館協助,至於其他旅客則繼續行程。

