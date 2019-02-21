奧克蘭校區望盡快達協議 結束教師罷工

【KTSF 陳令楠報導】

東灣奧克蘭（屋崙）聯合校區表示，將會持續與教師工會溝通，爭取盡快達成協議，結束教師罷工。

奧克蘭聯合校區發言人John Sasaki說：”我們本希望能避免罷工，但我們明白教師們在行使罷工的權利，是協議內容的一部分。”

教師決定集體罷工後，奧克蘭Manzanita社區小學的教室空蕩蕩，只有少數學校職工上班，相比之下，校門口則很熱鬧。

這間小學的學生，也跟著老師一齊示威。

雖然校園沒有老師授課，但校區要求學生不得缺席，在教師罷工期間，校區安排總部辦公室職工來接替，也聘請了代課老師。

發言人指校區缺錢，沒法答應教師的加薪要求，校區早前更被迫宣佈將關閉部分學校，以重新調配教學資源。

Sasaki說：”我們即將進入下一個學年，我們必須裁減2,200萬元，這是我們的職員的建議。”

發言人指自去年5月起，工會已經沒有提出勞資合約的新方案，校區希望雙方能儘快達成協議，讓孩子能恢復正常學習。

奧克蘭聯合校區的教師，上一次發動罷工是在23年前的1996年，那場罷工持續了將近一個月，而本次罷工會持續多久，仍然需要關注勞資雙方的談判情況，雙方將會在週五早上再次會面，

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