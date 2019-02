奧克蘭校區望盡快達協議 結束教師罷工

【KTSF 陳令楠報導】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區表示,將會持續與教師工會溝通,爭取盡快達成協議,結束教師罷工。

奧克蘭聯合校區發言人John Sasaki說:”我們本希望能避免罷工,但我們明白教師們在行使罷工的權利,是協議內容的一部分。”

教師決定集體罷工後,奧克蘭Manzanita社區小學的教室空蕩蕩,只有少數學校職工上班,相比之下,校門口則很熱鬧。

這間小學的學生,也跟著老師一齊示威。

雖然校園沒有老師授課,但校區要求學生不得缺席,在教師罷工期間,校區安排總部辦公室職工來接替,也聘請了代課老師。

發言人指校區缺錢,沒法答應教師的加薪要求,校區早前更被迫宣佈將關閉部分學校,以重新調配教學資源。

Sasaki說:”我們即將進入下一個學年,我們必須裁減2,200萬元,這是我們的職員的建議。”

發言人指自去年5月起,工會已經沒有提出勞資合約的新方案,校區希望雙方能儘快達成協議,讓孩子能恢復正常學習。

奧克蘭聯合校區的教師,上一次發動罷工是在23年前的1996年,那場罷工持續了將近一個月,而本次罷工會持續多久,仍然需要關注勞資雙方的談判情況,雙方將會在週五早上再次會面,

