舊金山日落區Noriega街週一晚遭人蓄意破壞的6間商鋪,大部分週三都照常營業,日落區市議員馬兆明,以及Taraval警察分局局長週二下午也有前往現場了解情況。

門窗玻璃被打碎的商鋪,現在暫時都用木板封住,除了茶莊之外,其它5間商鋪週三都照常營業。

受損最嚴重的榮樺酒家,門口貼了一張告示說,酒家在裝修期間仍然營業。

日落區市議員馬兆明以及Taraval警察分局局長,週二下午一同前往這些受損商鋪視察情況。

馬兆明表示,希望先了解這些商戶的需要,幫助他們繼續營業,如果商戶為增加安全設備而需要資金借貸,可向市府屬下的經濟與勞動力發展部聯繫,申請援助計劃。

警方也已設立專責小組,以隨意破壞事件立案調查。

