Napa縣女警開槍擊斃疑犯 視頻證實疑犯先開槍（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

北灣Napa縣週日晚上發生一宗涉及警員的槍擊案，一名女警開槍擊斃一名男子，警方週三公布案發時的片段，證實男子先開槍，女警才還擊，視頻片段可能引起不安，敬請留意。

Napa縣女警Riley Jarecki週日晚接報，去到Napa的Henry Road1000號路段，調查一架汽車逆線停車。

女警先從乘客座方向接觸司機，用手電筒檢查車廂，並叫他不要亂動，男司機起初看似服從她的指令。

女警然後走到司機座的旁邊，並要求司機調低車窗。

司機看似有點猶豫，但都有照做，不過當他一調低車窗，他隨即拔槍，向女警開了一槍。

女警沒有受傷，她隨即開槍還擊，至少開了十槍，打死該名司機。

涉案女警去年7月開始服務Napa縣縣警，以前亦曾在Fairfield及Calitoga警局任職，她現正在行政休假，而警方亦證實死者是33歲的Javier Hernandez Morales。

警方亦指，死者所開的槍是失槍，而他的汽車上亦發現其他槍枝。

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