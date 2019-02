Napa縣女警開槍擊斃疑犯 視頻證實疑犯先開槍（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

北灣Napa縣週日晚上發生一宗涉及警員的槍擊案,一名女警開槍擊斃一名男子,警方週三公布案發時的片段,證實男子先開槍,女警才還擊,視頻片段可能引起不安,敬請留意。

Napa縣女警Riley Jarecki週日晚接報,去到Napa的Henry Road1000號路段,調查一架汽車逆線停車。

女警先從乘客座方向接觸司機,用手電筒檢查車廂,並叫他不要亂動,男司機起初看似服從她的指令。

女警然後走到司機座的旁邊,並要求司機調低車窗。

司機看似有點猶豫,但都有照做,不過當他一調低車窗,他隨即拔槍,向女警開了一槍。

女警沒有受傷,她隨即開槍還擊,至少開了十槍,打死該名司機。

涉案女警去年7月開始服務Napa縣縣警,以前亦曾在Fairfield及Calitoga警局任職,她現正在行政休假,而警方亦證實死者是33歲的Javier Hernandez Morales。

警方亦指,死者所開的槍是失槍,而他的汽車上亦發現其他槍枝。

