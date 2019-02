美國中西部至東岸迎大風雪 近200萬人受影響

【KTSF 江良慧報導】

一股龐大的冬季風暴吹襲美國中西部至東岸,帶來大雪和大雨,接近200萬人受影響,超過5,000個航班受延誤或取消。

還有一個月便是春天,但寒冬仍未成為過去。

這個星期,冬季天氣為美國大部分地區帶來冰雪和大雨,而東岸地區更是首當其衝。

全美週三有超過5,000班航班受延誤或要取消,在Minneapolis,天氣惡劣到機場一度關閉所有跑道。

氣象局表示,這個月Minneapolis和St. Paul兩地的降雪量。

是有史以來最多

早前才經歷華氏零下50度加風寒效應的明尼蘇達州,所有學校週三被迫停課。

這令人難受的天氣,分別來自兩個冬季風暴,東西岸各一個,在西雅圖,今年2月的降雪量是過去70年來最多,風暴也為墨西哥至加拿大邊境地區帶來寒冷警告,連南部的鳳凰城也有結冰警告。

