洛杉磯去年迎120萬中國遊客 創歷史新高

去年,洛杉磯有大約120萬中國遊客,創下歷史新高,並為洛杉磯的經濟貢獻了15億美元,洛杉磯市政府計畫在中國開設更多的旅遊辦事處,吸引更多中國遊客到洛杉磯。

來到洛杉磯必看景點之一,特別是對於來自中國的遊客來說,是好萊塢大道上具有里程碑意義的中國劇院。

該劇院在大約100年前由美國人建造,是特意為了向中國造型致敬。

洛杉磯的”China Ready”計畫,也協助當地企業為中國遊客製定特別的服務。

洛杉磯旅遊和會展委員會執行長Ernie Wooden說,中國遊客很喜歡購物,並且停留的時間越長,花的錢越多。

Wooden說:”例如,德國人或法國人一來到首先會去海灘曬太陽,但中國人不會這樣做。”

越來越多的中國人來到洛杉磯並非偶然,在過去十多年,洛杉磯已在北京、上海、廣州和成都設立了旅遊辦事處。

現在,來美國的中國遊客,有3分之1是到洛杉磯遊玩。

Wooden表示,現在正考慮在中國開設第5個洛杉磯旅遊辦事處,並且考慮深入華中地區。

