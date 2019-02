疑犯劫車後駛上Hayward市880公路 撞上多輛汽車後被捕

【KTSF】

東灣Hayward市週三下午發生警匪追逐,疑犯駛上880公路後,更撞上5輛汽車,造成當地交通癱瘓,疑犯最終落網。

根據警方資料顯示,在週三下午5時45分左右,當局受到接報指,疑犯在Hayward市Trust Way 3900號路段持械劫車,脅持車內一名女子。

10分鐘後,警方發現涉事的汽車,並展開追逐。

疑犯將車駛入880公路的北行線逃走,期間撞上了5輛汽車,由於當時正值下班交通繁忙時段,公路已經擠塞,追逐只持續了一英里,疑犯最終駛至Winton大道出口處停下。

警方拘捕疑犯,並在車內找到一把手槍。

車內的受害女子受輕傷,需要送院救治。

事後警方封鎖公路兩條行車線,當地交通一度癱瘓,到了晚上8時道路才重開。

