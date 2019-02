孟加拉化學品倉庫大火 至少81人死亡

【i-CABLE】

孟加拉首都達卡一個化學品倉庫火警,波及鄰近大廈,至少81人死亡、數十人受傷。

消防員不停向火場射水,現場不時傳出爆炸聲,週三深夜,達卡舊城區一座商住大廈地面存放化學品的倉庫首先起火,目擊者指看到數個氣罐爆炸,甚至令困在區內的汽車燃料缸引爆。

現場建築物密集,只由窄巷相隔,火勢迅速蔓延至鄰近幾座大廈,環境狹窄加上缺乏水源,令灌救更困難,多人被困、葬身火海。

消防表示,大量遺體未能辨認身分,相信大部份是行人和地舖商店顧客。

家屬趕到醫院了解,得知親人喪生都難掩傷痛。數十名傷者中部份人嚴重燒傷,預料死亡人數還會進一步上升。

大火逾十小時後救熄,當局繼續在瓦礫堆搜索,孟加拉總理哈西娜對大火表示震驚,向死難者家屬致以慰問。

同類慘劇不是首次發生,其中2010年在鄰近舊城區涉及非法化學品倉庫的大火,導致120多人喪生,當局事後提出把所有化學品倉庫遷離民居,但一直未有嚴格執行。

