孟加拉化學品倉庫大火 至少81人死亡

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孟加拉首都達卡一個化學品倉庫火警，波及鄰近大廈，至少81人死亡、數十人受傷。

消防員不停向火場射水，現場不時傳出爆炸聲，週三深夜，達卡舊城區一座商住大廈地面存放化學品的倉庫首先起火，目擊者指看到數個氣罐爆炸，甚至令困在區內的汽車燃料缸引爆。

現場建築物密集，只由窄巷相隔，火勢迅速蔓延至鄰近幾座大廈，環境狹窄加上缺乏水源，令灌救更困難，多人被困、葬身火海。

消防表示，大量遺體未能辨認身分，相信大部份是行人和地舖商店顧客。

家屬趕到醫院了解，得知親人喪生都難掩傷痛。數十名傷者中部份人嚴重燒傷，預料死亡人數還會進一步上升。

大火逾十小時後救熄，當局繼續在瓦礫堆搜索，孟加拉總理哈西娜對大火表示震驚，向死難者家屬致以慰問。

同類慘劇不是首次發生，其中2010年在鄰近舊城區涉及非法化學品倉庫的大火，導致120多人喪生，當局事後提出把所有化學品倉庫遷離民居，但一直未有嚴格執行。

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