加州高山地區降雪量爆增 滑雪場迎來人潮（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

這個星期是灣區許多學校的”滑雪週”（ski week），灣區今年冬季雨量充足，多場風暴連帶高山地區滑雪場下了多場的雪，剛過的總統日長周末，灣區雪場大爆滿。

上週末中加州Pinecrest附近，海拔8千英尺的高山不斷下雪，一個晚上就下了16英吋的雪，由於是總統日長週末，吸引許多人上山滑雪，星期天雪幾乎下一整天，雖然視線有些模糊，不過有滑雪客說，這是最好滑雪的時刻，雪很鬆軟，跌倒都不會痛，躺在雪堆裡也很舒服。

雪場工作人員說，一連串的風暴，也為雪場帶來了生意。

Dodge Ridge巡邏員Mike Loy說：”上一季我們只開放42天，雪季晚，又停了很久，然後再開放，去年我們被迫中途關閉，在我們的雪場是很罕見的，我們一直到1月中才開放，今年不知道怎麼了，可能又是一個循環，我們12月1日就開放，有好多雪，好漂亮，又很蓬鬆。”

一提到滑雪，很多人想到的就是太浩湖，因為那裡不僅風景漂亮，而且還有賭場，但是如果只是想滑雪的人，有個地方離灣區開車不到3小時，當天就可以往返，就是我所在的位置Dodge Ridge。

住在灣區的Loy在Dodge Ridge滑雪場擔任巡邏員兼急救員，他說這間家庭式經營的滑雪場已經有60多年歷史，比許多太浩湖的滑雪場歷史還久。

上星期五晚，前往太浩湖的80號公路因為大雪封閉，導致上山的大批遊客困在路中，花了十多小時才到達目的地，Loy說，他在這裡工作十多年，往雪場的108號公路全年暢通。

Loy說：”你聽到80號公路關閉，加州公路局最引以為傲的，108公路從來沒關閉，像上星期五80號關閉，我們還是暢通，我在雪地裡開每小時40英哩，很容易開，他們把道路清理得很棒。”

記者開車前往雪場途中，儘管是長週末，但是道路相當暢通，也不時看到剷雪車，沿途兩旁都是白雪覆蓋的松樹，宛如銀色世界，不過房屋前的車道都是雪堆，要怎麼把車子開出來也相當的費力，下集繼續為您報導滑雪及在雪地開車的安全小貼示。

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