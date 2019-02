加州高山地區降雪量爆增 滑雪場迎來人潮（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

這個星期是灣區許多學校的”滑雪週”(ski week),灣區今年冬季雨量充足,多場風暴連帶高山地區滑雪場下了多場的雪,剛過的總統日長周末,灣區雪場大爆滿。

上週末中加州Pinecrest附近,海拔8千英尺的高山不斷下雪,一個晚上就下了16英吋的雪,由於是總統日長週末,吸引許多人上山滑雪,星期天雪幾乎下一整天,雖然視線有些模糊,不過有滑雪客說,這是最好滑雪的時刻,雪很鬆軟,跌倒都不會痛,躺在雪堆裡也很舒服。

雪場工作人員說,一連串的風暴,也為雪場帶來了生意。

Dodge Ridge巡邏員Mike Loy說:”上一季我們只開放42天,雪季晚,又停了很久,然後再開放,去年我們被迫中途關閉,在我們的雪場是很罕見的,我們一直到1月中才開放,今年不知道怎麼了,可能又是一個循環,我們12月1日就開放,有好多雪,好漂亮,又很蓬鬆。”

一提到滑雪,很多人想到的就是太浩湖,因為那裡不僅風景漂亮,而且還有賭場,但是如果只是想滑雪的人,有個地方離灣區開車不到3小時,當天就可以往返,就是我所在的位置Dodge Ridge。

住在灣區的Loy在Dodge Ridge滑雪場擔任巡邏員兼急救員,他說這間家庭式經營的滑雪場已經有60多年歷史,比許多太浩湖的滑雪場歷史還久。

上星期五晚,前往太浩湖的80號公路因為大雪封閉,導致上山的大批遊客困在路中,花了十多小時才到達目的地,Loy說,他在這裡工作十多年,往雪場的108號公路全年暢通。

Loy說:”你聽到80號公路關閉,加州公路局最引以為傲的,108公路從來沒關閉,像上星期五80號關閉,我們還是暢通,我在雪地裡開每小時40英哩,很容易開,他們把道路清理得很棒。”

記者開車前往雪場途中,儘管是長週末,但是道路相當暢通,也不時看到剷雪車,沿途兩旁都是白雪覆蓋的松樹,宛如銀色世界,不過房屋前的車道都是雪堆,要怎麼把車子開出來也相當的費力,下集繼續為您報導滑雪及在雪地開車的安全小貼示。

