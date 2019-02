阿拉巴馬州女子投奔伊斯蘭國 國務卿指她非公民不得返美

【KTSF】

阿拉巴馬州一名女子數年前投奔伊斯蘭國,但現在想與年幼兒子返回美國,不過美國國務卿週三表示,該名女子並非美國公民,不得返回美國,女子的代表律師則駁斥國務卿的說法。

國務卿Mike Pompeo週三表示,阿拉巴馬州女子Hoda Muthana並沒有身為美國公民的法律理據,因此不會獲准返回美國,現年24歲的Muthana目前身處敘利亞的難民營。

不過,Muthana的代表律師Hassan Shiby表示,她是在美國出生,她於2014年投奔伊斯蘭國前,持有有效的美國護照,律師說她已離棄伊斯蘭國,現在只希望與兒子返回美國。

Shiby續稱,Muthana是美國人,是做了違法事情的美國人,美國有法律制度去制裁這些人,她只希望得到這樣的對待。

Pompeo在聲明中沒有交待特朗普政府是以何種理據判定Muthana並非美國公民,他在聲明中稱:”她沒有任何法律理據,沒有有效的美國護照,也沒有權去申請護照,也沒有簽證可以到美國。”

Shiby表示,特朗普政府指她不合資格成為公民,因為她父親是也門的外交人員,但Shiby表示,在Muthana於新澤西州Hackensack市出生前,她父親早已沒有外交使節的身分。

另外,特朗普總統週三發推文稱,他是背後作出決定的人,他說是他指示國務卿Pompeo不要讓Muthana返回美國,而Pompeo對此也表示同意。

與此同時,英國稍早也作出類似的決定,一名19歲英國少女在2015年投奔伊斯蘭國,最近剛在敘利亞的難民營產子,她現在想返回英國,但英國政府決定褫奪她的公民權,不准她返回英國。

