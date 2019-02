報告指美國向病人處方鴉片類止痛劑欠監管

【KTSF 江良慧報導】

全美有超過200萬人要依賴或者在濫用非法的鴉片類藥品止痛,一個最新公布的報告就指,聯邦藥品管理局(FDA)和製藥生產商,未能妥善監察這種強力止痛藥的使用,目前全國有多達300幾宗相關的官司等待審訊。

一種會上癮也可能致命的藥物,在無需要的情況下,處方了給驚人數目的病人,這個是美國醫學協會公布的最新研究報告。

研究發現,數以千計的病人,被處方一種極強力的鴉片類止痛劑芬太尼,但其實他們並不需要。

研究指FDA和鴉片類藥品製造商,未有遵從聯邦政府要減少濫用和誤用芬太尼的計畫,妥善監察這種受限制藥物的使用。

這種芬太尼可以在幾秒之內進入血液,比嗎啡強力百倍,而且很容易上癮,是為已經服用鴉片類藥物,但仍未能止痛的癌症病人而設。

鴉片類藥物與大腦控制痛楚和情緒區域結合,並提高多巴胺水平,令人有興奮感覺。

當大腦習慣了這種令人感覺良好的荷爾蒙後,就會需要更多的藥物來舒緩痛楚,就會導致依賴、上癮和服用過量。

聯邦疾病防控中心(CDC)的統計顯示,從1999年到2017年期間,美國有218,000人死於鴉片類處方藥服用過量,而過去十年鴉片類藥上癮,令美國付出的代價每年高達790億。

針對鴉片類藥泛濫,目前在全國引起300幾宗訴訟,最大的一宗是整合1,500個地方政府與醫療機構的案件,預計今年秋天在俄亥俄州開審。

而5月先開庭的同類案件,就是奧克拉荷馬州控告有關的製藥商,虛假聲稱安全的多種鴉片類處方藥,導致數以千計的州民死亡。

此外,州府也控告製藥商使用誤導性的營銷手法,造成災難性的公共健康危機,令州及各行各業承受巨大的財政負擔。

這宗案件的判決對其他同類官司,以及對解決當前美國鴉片類藥物危機,將會有指標作用。

