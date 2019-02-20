報告指美國向病人處方鴉片類止痛劑欠監管

【KTSF 江良慧報導】

全美有超過200萬人要依賴或者在濫用非法的鴉片類藥品止痛，一個最新公布的報告就指，聯邦藥品管理局（FDA）和製藥生產商，未能妥善監察這種強力止痛藥的使用，目前全國有多達300幾宗相關的官司等待審訊。

一種會上癮也可能致命的藥物，在無需要的情況下，處方了給驚人數目的病人，這個是美國醫學協會公布的最新研究報告。

研究發現，數以千計的病人，被處方一種極強力的鴉片類止痛劑芬太尼，但其實他們並不需要。

研究指FDA和鴉片類藥品製造商，未有遵從聯邦政府要減少濫用和誤用芬太尼的計畫，妥善監察這種受限制藥物的使用。

這種芬太尼可以在幾秒之內進入血液，比嗎啡強力百倍，而且很容易上癮，是為已經服用鴉片類藥物，但仍未能止痛的癌症病人而設。

鴉片類藥物與大腦控制痛楚和情緒區域結合，並提高多巴胺水平，令人有興奮感覺。

當大腦習慣了這種令人感覺良好的荷爾蒙後，就會需要更多的藥物來舒緩痛楚，就會導致依賴、上癮和服用過量。

聯邦疾病防控中心（CDC）的統計顯示，從1999年到2017年期間，美國有218,000人死於鴉片類處方藥服用過量，而過去十年鴉片類藥上癮，令美國付出的代價每年高達790億。

針對鴉片類藥泛濫，目前在全國引起300幾宗訴訟，最大的一宗是整合1,500個地方政府與醫療機構的案件，預計今年秋天在俄亥俄州開審。

而5月先開庭的同類案件，就是奧克拉荷馬州控告有關的製藥商，虛假聲稱安全的多種鴉片類處方藥，導致數以千計的州民死亡。

此外，州府也控告製藥商使用誤導性的營銷手法，造成災難性的公共健康危機，令州及各行各業承受巨大的財政負擔。

這宗案件的判決對其他同類官司，以及對解決當前美國鴉片類藥物危機，將會有指標作用。

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