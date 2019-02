英國少女投奔伊斯蘭國 被英政府褫奪公民身分

【i-CABLE】

投奔伊斯蘭國的英國少女貝居姆( Shamima Begum)被英國政府褫奪公民身分,她的家人表示失望,會尋求一切法律途徑推翻。

19歲的貝居姆之前已有兩名在敘利亞出生的子女夭折,她不想剛在上週末出生的兒子留在敘利亞的難民營生活困苦,呼籲英國政府讓她們回國。

英國內政部週二去信貝居姆母親,知會她會褫奪貝居姆的公民身分,請她把有關決定轉達給貝居姆,並可在28天內上訴。

律師表示,貝居姆的家人非常失望,會尋求一切法律途徑推翻決定。

根據英國法例,內政部可以嚴重威脅國家利益為由褫奪國民的公民身分,但此人必須可以擁有其他國家的國籍。

貝居姆母親是孟加拉裔,當局認為貝居姆可申請入籍孟加拉,但她稱從來沒去過孟加拉。

至於她剛出生的兒子也有英國公民身分,若英國政府要褫奪他的公民身分,必須提出令人信服的理由,證明這嬰兒會構成威脅。

貝居姆4年前和兩名朋友離家出走投奔伊斯蘭國,期間與來自荷蘭、同樣投奔伊斯蘭國的丈夫結婚,到處漂泊,她的行蹤上週曝光,接受傳媒訪問時表示沒有後悔投奔伊斯蘭國。

內政大臣賈偉德多次表明強烈反對她回國,稱必須令投奔恐怖組織的人知道要承受後果,亦不能讓拯救他們的英國士兵或公民冒險。

